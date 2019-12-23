Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan eski General Halife Hafter güçlerinin ülkede işlediği muhtemel savaş suçları ABD'nin Virginia eyaletinde dava konusu oldu. Ulaşılan dava dosyasında, Libya'da ölen üç kişinin ailelerinin Hafter güçlerine yönelik katliam suçlamaları yer alıyor. Libyalı dört aile, ölümler nedeniyle Hafter'den 125 milyon dolar tazminat talep ediyor. Virginia Doğu Bölge Mahkemesi'nde gıyabında yargılanan Hafter'in dava tazminatı olarak ABD'deki mal varlığına el konulması söz konusu. Libyalı ailelerin avukatı Faisal Gill, Hafter'in şu ana kadar dava sürecine katılmaması nedeniyle kısa süre içinde 'gıyabi hüküm' (default motion) süreci başlatılacağını, Halife Hafter'in bir ay içinde mahkemeye yanıt vermemesi durumunda otomatik olarak davanın kaybeden tarafı ilan edileceğini söyledi.