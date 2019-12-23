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  • 23.12.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:50

Hafter 'de katliamdan yargılanıyor! İşte savaş suçu sayılacak fotoğraflar

'da meşru ’ne (UMH) karşı savaşan eski General güçlerinin ülkede işlediği muhtemel savaş suçları ’nin Virginia eyaletinde dava konusu oldu. 125 milyon dolarlık davanın dosyada ABD vatandaşı da olan Hafter’e bağlı güçlerin Libya’da işlediği suçlara dair çok sayıda fotoğraf yer alıyor.

Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan eski General Halife Hafter güçlerinin ülkede işlediği muhtemel savaş suçları ABD'nin Virginia eyaletinde dava konusu oldu. Ulaşılan dava dosyasında, Libya'da ölen üç kişinin ailelerinin Hafter güçlerine yönelik katliam suçlamaları yer alıyor. Libyalı dört aile, ölümler nedeniyle Hafter'den 125 milyon dolar tazminat talep ediyor. Virginia Doğu Bölge Mahkemesi'nde gıyabında yargılanan Hafter'in dava tazminatı olarak ABD'deki mal varlığına el konulması söz konusu. Libyalı ailelerin avukatı Faisal Gill, Hafter'in şu ana kadar dava sürecine katılmaması nedeniyle kısa süre içinde 'gıyabi hüküm' (default motion) süreci başlatılacağını, Halife Hafter'in bir ay içinde mahkemeye yanıt vermemesi durumunda otomatik olarak davanın kaybeden tarafı ilan edileceğini söyledi.

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