Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 22.12.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 23:36

'dan Yunanistan ile Hafter arasındaki skandal görüşmeye sert tepki: Açık şekilde ihlaldir!

hükümeti, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Bingazi kentini ziyaret etmesinin uluslararası kararların ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Libya'dan skandal görüşmeye sert tepki

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Dendias'ın Bingazi'ye gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendirdi.

Seyyale, Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yayımlanan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afrika Birliği ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşların kararlarını açık şekilde ihlaldir." ifadesini kullandı.

Seyyale, söz konusu kuruluşların UMH'yi 'daki tek meşru hükümet olarak gördüğünü hatta sözde hükümetle kurulacak ilişkiyi gayrimeşru kabul ettiğini vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün Bingazi kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, ülkenin doğusundaki darbeci general 'in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüştüğü duyurulmuştu.

Bölge basınındaki haberlerde, Dendias'ın görüşmede, UMH'nin ile "mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını" öne sürdüğü belirtilmişti.

Türkiye ile Libya hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriLibya'dan Yunanistan ile Hafter arasındaki skandal görüşmeye sert tepki: Açık şekilde ihlaldir!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri