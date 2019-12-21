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İsrail’e savaş suçu soruşturması

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini açıkladı. İsrail hava saldırılarıyla, toplu cezalandırma, sivilleri hedef alma, orantısız askeri kuvvet gibi Filistin'de insanlığa karşı suçlar işliyor.

İsrail’e savaş suçu soruşturması
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini açıkladı. İsrail hava saldırılarıyla, toplu cezalandırma, sivilleri hedef alma, orantısız askeri kuvvet gibi Filistin'de insanlığa karşı suçlar işliyor.

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