Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e soruşturma

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı olan farklı ülkelerdeki sosyal ve sivil hak savunucusu örgütlerin imzasıyla hazırlanan mektup, Uluslararası İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya sunulmuştu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan, Özgürlük Filosu Koalisyonu üyelerinden Rumbo a Gaza adlı İspanyol sivil toplum kuruluşu, "İşgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail tarafından işlenen olası savaş suçlarının UCM tarafından araştırılmasını istediklerini" kaydetmişti.





Rumbo a Gaza'nın açıklamasında, işgal topraklarındaki Filistin'in durumuyla ilgili soruşturma talebinin 5 yıldır UCM'de ön incelemede bekletildiği belirtilerek, resmi bir soruşturmanın bir an önce açılmasının talep edildiği vurgulanmıştı.





BEKLENEN HABER GELDİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.



Başsavcı Bensouda, yaptığı açıklamada "Tüm güvenilir bilgilerin kapsamlı, bağımsız ve objektif bir değerlendirmesinin ardından soruşturma açılmasına ilişkin tüm kriterlerin karşılandığını" duyurdu.







ADALETİN ÇIKARLARINA HİZMET EDECEK

Başsavcavcı Fatou Bensouda, yaptığı açıklamada "Soruşturmanın adaletin çıkarlarına hizmet etmeyeceğine inanmak için önemli bir neden yoktur." ifadelerine yer verdi.