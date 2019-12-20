Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 20.12.2019 18:03
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 18:12

'nden 'e soruşturma

Uluslararası sivil girişim olan Özgürlük Filosu Koalisyonu, 'nden (UCM) işgal altındaki topraklarında tarafından işlenen olası suçları soruşturmasını talep etmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı , İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e soruşturma

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı olan farklı ülkelerdeki sosyal ve sivil hak savunucusu örgütlerin imzasıyla hazırlanan mektup, Uluslararası İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'ta (UCM) Başsavcısı 'ya sunulmuştu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan, Özgürlük Filosu Koalisyonu üyelerinden Rumbo a Gaza adlı İspanyol sivil toplum kuruluşu, "İşgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail tarafından işlenen olası savaş suçlarının UCM tarafından araştırılmasını istediklerini" kaydetmişti.

Rumbo a Gaza'nın açıklamasında, işgal topraklarındaki 'in durumuyla ilgili soruşturma talebinin 5 yıldır UCM'de ön incelemede bekletildiği belirtilerek, resmi bir soruşturmanın bir an önce açılmasının talep edildiği vurgulanmıştı.



BEKLENEN HABER GELDİ
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, 'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

Başsavcı Bensouda, yaptığı açıklamada "Tüm güvenilir bilgilerin kapsamlı, bağımsız ve objektif bir değerlendirmesinin ardından soruşturma açılmasına ilişkin tüm kriterlerin karşılandığını" duyurdu.



ADALETİN ÇIKARLARINA HİZMET EDECEK
Başsavcavcı Fatou Bensouda, yaptığı açıklamada "Soruşturmanın adaletin çıkarlarına hizmet etmeyeceğine inanmak için önemli bir neden yoktur." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriUluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e soruşturma
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri