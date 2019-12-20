ABD Başkanı Donald Trump, Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi'nde azledilmesine yönelik oylama yapılan 3'üncü başkan oldu. Meclis, dava dosyasını onaylanarak yargılama için Senato'ya gönderilmesine karar verdi. Trump, Demokrat Partili Başkan Nancy Pelosi'ye tepki gösterdi: Amerikan demokrasisine ihanet ediyorsun...
Nancy Pelosi, azil kararının ardından partililere zafer alkışı yaptırmadı.
Trump, Michigan'da katıldığı mitingde, "Görevden alınmış gibi durmuyorum değil mi" dedi.
Nancy Pelosi, azil kararının ardından partililere zafer alkışı yaptırmadı.
Trump, Michigan'da katıldığı mitingde, "Görevden alınmış gibi durmuyorum değil mi" dedi.
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