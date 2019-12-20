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'tan 'ye tepki: Amerikan demokrasisine ihanet ediyorsun...

Başkanı , ve 'ın ardından 'nde azledilmesine yönelik oylama yapılan 3'üncü başkan oldu. Meclis, dava dosyasını onaylanarak yargılama için Senato'ya gönderilmesine karar verdi. Trump, Başkan 'ye tepki gösterdi: Amerikan demokrasisine ihanet ediyorsun...

Trump tavır
Başkanı , ve 'ın ardından 'nde azledilmesine yönelik oylama yapılan 3'üncü başkan oldu. Meclis, dava dosyasını onaylanarak yargılama için Senato'ya gönderilmesine karar verdi. Trump, Başkan 'ye tepki gösterdi: Amerikan demokrasisine ihanet ediyorsun...



Nancy Pelosi, azil kararının ardından partililere zafer alkışı yaptırmadı.

Trump, Michigan'da katıldığı mitingde, "Görevden alınmış gibi durmuyorum değil mi" dedi.




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