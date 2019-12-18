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  • 18.12.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 19:19

Fransa'da yüzde 1,2 zamlanacak

, ülkede ocak ayından itibaren in yüzde 1,2 artırılacağını belirtti. Ülkede bir yıldan fazladır hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilerin talepleri arasında asgari ücretin artırılması da bulunuyordu.

Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak

, ülkede ocak ayından itibaren in yüzde 1,2 artırılacağını belirtti.

Ndiaye, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında ocak ayında asgari ücretin net bin 204 avro yerine bin 219 avro olacağını söyledi.

Böylece 2,3 milyon kişinin asgari ücretine 15 avro zam yapıldığını ifade eden Ndiaye, enflasyonun yüzde 0,7 oranında artması nedeniyle asgari ücretin yüzde 1,2 oranında artırıldığını ifade etti.

Ülkede bir yıldan fazladır hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilerin talepleri arasında asgari ücretin artırılması da bulunuyordu.



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