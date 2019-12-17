ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum ve fırtınalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

Ulusal Hava Servisi, ülkenin güneydoğusunda pazartesi gününden itibaren 21 saat içinde 240'tan fazla hortum uyarısı yaptı.

Fırtına Tahmin Merkezi, doğu Teksas'tan Alabama ve Tennessee eyaletlerine uzanan alanda 30'dan fazla fırtına hasarı kaydetti.

Bazı bölgelerde evlerin çatılarını uçuran hortum ve fırtınaların yol açtığı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yakalandı.