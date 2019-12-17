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  • 18.12.2019 00:03
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 00:03

'de ve ! Ölü ve yaralılar var...

'nin güneydoğusunda etkili olan ve larda 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı. , doğu Teksas'tan Alabama ve Tennessee eyaletlerine uzanan alanda 30'dan fazla fırtına hasarı kaydetti.

ABD'yi hortum vurdu! Ölü ve yaralılar var...

'nin güneydoğusunda etkili olan ve larda 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

Ulusal Hava Servisi, ülkenin güneydoğusunda pazartesi gününden itibaren 21 saat içinde 240'tan fazla hortum uyarısı yaptı.

, doğu Teksas'tan Alabama ve Tennessee eyaletlerine uzanan alanda 30'dan fazla fırtına hasarı kaydetti.

Bazı bölgelerde evlerin çatılarını uçuran hortum ve fırtınaların yol açtığı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yakalandı.

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