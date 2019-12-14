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  • 14.12.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 15:31

'daki yanardağ sında ölü sayısı 15'e çıktı

'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen da hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Yanardağ faciası: Ölü sayısı 15'e yükseldi

polisi, da yaralanan bir kişinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dalgıç ekiplerinin, kayıp bir kişinin cesedini bulmak üzere ada kıyılarında denizde arama çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

İLK KURBANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI
Yetkililer, yanardağ patlamasında ölenler arasında 21 yaşındaki vatandaşı Krystal Eve Browitt'in olduğunu açıkladı. Browitt, kimliği yetkililerce doğrulanan ilk kurban oldu.

Hastanelerde tedavi gören yaralılardan 3'ü taburcu edilirken, halen müşahede altındaki 29 yaralıdan 19'unun durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık Pazartesi yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada'da bulunan 47 kişiden 39'u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

Yaralı kurtarılanlardan hayatını kaybedenler ile Ada'da mahsur kalan 8 kişiden cesedine sonradan ulaşılan 7 kişi ve hastanede kurtarılamayan son kurbanla toplam ölü sayısı 15 oldu.

Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün , 2'sinin , 2'sinin ve 1'inin de vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

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