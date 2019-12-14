ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi. Maddeleri içeren azil davası taslağının gelecek hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi ve oylanması bekleniyor.
- Dünya
- 14.12.2019
- Gazete
Trump’a yine kötü haber
ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi. Maddeleri içeren azil davası taslağının gelecek hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi ve oylanması bekleniyor.
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