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Trump’a yine kötü haber

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi. Maddeleri içeren azil davası taslağının gelecek hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi ve oylanması bekleniyor.

Trump’a yine kötü haber
ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi. Maddeleri içeren azil davası taslağının gelecek hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi ve oylanması bekleniyor.

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