Trump’a yine kötü haber ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi. Maddeleri içeren azil davası taslağının gelecek hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi ve oylanması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi. Maddeleri içeren azil davası taslağının gelecek hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi ve oylanması bekleniyor. TÜM MANŞETLER