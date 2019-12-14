Almanya’da patlama Almanya'nın Blankernburg im Harz şehrinde 5 katlı bir binada patlama oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumu ise ağır. Patlamanın terör saldırısı olmadığı açıklandı.

Almanya'nın Blankernburg im Harz şehrinde 5 katlı bir binada patlama oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumu ise ağır. Patlamanın terör saldırısı olmadığı açıklandı. TÜM MANŞETLER