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Almanya’da patlama

Almanya'nın Blankernburg im Harz şehrinde 5 katlı bir binada patlama oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumu ise ağır. Patlamanın terör saldırısı olmadığı açıklandı.

Almanya’da patlama
Almanya'nın Blankernburg im Harz şehrinde 5 katlı bir binada patlama oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumu ise ağır. Patlamanın terör saldırısı olmadığı açıklandı.

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