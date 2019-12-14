Almanya'nın Blankernburg im Harz şehrinde 5 katlı bir binada patlama oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumu ise ağır. Patlamanın terör saldırısı olmadığı açıklandı.
- Dünya
- 14.12.2019
- Gazete
Almanya’da patlama
Almanya'nın Blankernburg im Harz şehrinde 5 katlı bir binada patlama oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumu ise ağır. Patlamanın terör saldırısı olmadığı açıklandı.
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