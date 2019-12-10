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  • 10.12.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 11:47

Trump'tan Yahudi seçmenlere: Acımasız katillersiniz, hiç de iyi insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız!

Başkanı , Florida'daki konuşmasında Yahudi seçmenlere seslenirken, "Sizi çok iyi biliyorum. Sizler acımasız katillersiniz. Hiç de iyi insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız. Onlar seçilirse 15 dakika içinde işsiz kalırsınız" ifadelerini kullandı.


2020'daki Başkanık leri için mitinglere başlayan Başkanı , seçimin en kritik eyaletlerinden biri olan Florida'ya gitti.

Amerikan Konseyi Zirvesi'ne katılan Trump, Yahudi Amerikalılara seslenirken, İsrail'e karşı eleştirileri tiye aldı.

İsrail'in en yakın dostuyum diyen Trump, "Sizi çok iyi biliyorum. Sizler acımasız katillersiniz. Hiç de iyi insanlar değilsiniz. Ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Pocahontas (Elizabeth Warren) için oy kullanmayacaksınız, size söyleyebilirim. Servet vergisine oy verecek değilsiniz. Benden hoşlanmasanız bile ki bazılarınız hoşlanmıyor. Bazılarınız aslında benim de hiç hoşuma gitmiyor. Yine de benim en büyük destekçilerim olacaksınız, çünkü onlar kazanırlarsa 15 dakika içinde işsiz kalacaksınız. Bu yüzden buna çok zaman harcamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ifadeleri salonda gülüşmelere yol açtı.

ABD Başkanı, Yahudilerin genelde Demokrat Parti'ye oy vermesini de eleştirdi.

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