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Trump'ın eski stratejisti Bannon açıkladı: , 'dan aldığı telefonla aday olmaya karar verdi

Stratejist Bannon, ’un ’dan aldığı telefon emriyle 2020 Başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı. Trump, aşırı sağ görüşleriyle tanınan Bannon'u, 2017 yılının ağustos ayında görevden almıştı.

Stratejik ortaklık
ABD Başkanı 'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, Fox News'te yaptığı açıklamada, "Trump'ın son dönemdeki politikalarını başarılı buluyorum. Özellikle Çin ile ilgili kararları çok olumlu" dedi. Bannon, Hillary 'ın seçimlere girmeyi beklediğini söyledi. Hem Clinton'ın hem de Joe Biden'ın 'dan aldığı bir telefon üzerine 2020 Başkanlık seçimlerine aday olmaya karar verdiklerini bildirdi!

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