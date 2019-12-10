Finlandiya'da koalisyonu kadın liderler kurdu

Finlandiya'da Sanna Marin (34) başbakanlık koltuğuna oturdu. Koalisyon ortaklarının tümü kadınlardan oluştu.
Merkez Partisi Genel Başkanı Katri Kulmuni
Sol İttifak Başkanı Li Andersson
Yeşiller Partisi Genel Başkanı Maria Ohisalo
Merkez Partisi Genel Başkanı Katri Kulmuni
Sol İttifak Başkanı Li Andersson
Yeşiller Partisi Genel Başkanı Maria Ohisalo
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