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Finlandiya'da koalisyonu kadın liderler kurdu

Finlandiya Ulaştırma Bakanı , 'nin Genel Başkanı seçildi. Böylece ülkede koalisyondaki tüm partilerin liderleri kadın oldu.

'She'yaset
Finlandiya'da (34) başbakanlık koltuğuna oturdu. Koalisyon ortaklarının tümü kadınlardan oluştu.



Merkez Partisi Genel Başkanı Katri Kulmuni



Sol İttifak Başkanı Li Andersson



Yeşiller Partisi Genel Başkanı Maria Ohisalo

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