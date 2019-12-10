ABD’nin 18 yıllık büyük hezimeti Amerikan medyasına sızdırılan gizli belgeler, ABD'nin üst düzey yetkililerinin Afganistan'daki savaş hakkındaki gerçekleri gizledikleri, farklı bir tablo çizerek ülkedeki 18 yıllık savaşın artık kazanılamayacağı gerçeğini çarpıttıkları ortaya çıktı. Afganistan'da işlerin yolunda gitmediğini ve ABD'nin ülkede bir bataklığa saplandığı ifade edildi.

Amerikan medyasına sızdırılan gizli belgeler, ABD'nin üst düzey yetkililerinin Afganistan'daki savaş hakkındaki gerçekleri gizledikleri, farklı bir tablo çizerek ülkedeki 18 yıllık savaşın artık kazanılamayacağı gerçeğini çarpıttıkları ortaya çıktı. Afganistan'da işlerin yolunda gitmediğini ve ABD'nin ülkede bir bataklığa saplandığı ifade edildi. TÜM MANŞETLER