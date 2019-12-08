Bağdat Uluslararası Havalimanı roketlerin hedefi oldu. Havalimanı çevresine en az 4 roketin düştüğü belirtilirken, 5 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Saldırının düzenlendiği bölgenin yakınlarında Amerikan askerlerinin bulunduğu belirtiliyor.

Yerel kaynaklar, saldırının yaşandığı sırada kimliği belirsiz bir savaş uçağının görüldüğünü ileri sürdü.