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  • 09.12.2019 04:14
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 04:14

Son dakika: Havalimanı'na roketli saldırı

'ın başkenti 'taki 'na saldırı düzenlendi. Havalimanı çevresine en az 4 roketin düştüğü belirtilirken, 5 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı

roketlerin hedefi oldu. Havalimanı çevresine en az 4 roketin düştüğü belirtilirken, 5 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Saldırının düzenlendiği bölgenin yakınlarında Amerikan askerlerinin bulunduğu belirtiliyor.

Yerel kaynaklar, saldırının yaşandığı sırada kimliği belirsiz bir savaş uçağının görüldüğünü ileri sürdü.

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