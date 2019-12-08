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  • 08.12.2019 23:11
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 23:11

'da iki , 11 yaşındaki başörtülü kız çocuğunu dövdü

'nın Saksonya eyaletinin Sebnitz kentinde iki nın, 11 yaşındaki başörtülü bir kız çocuğuna ırkçı saldırıda bulunduğu bildirildi. Olayda 11 yaşındaki kızın yaralandığı, kimlikleri tespit edilen saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Almanya'da ırkçılık kol geziyor!

'nın Saksonya eyaletinin Sebnitz kentinde iki nın, 11 yaşındaki başörtülü bir kız çocuğuna ırkçı saldırıda bulunduğu bildirildi.

Alman basının Dresden polisine dayandırdığı habere göre, cuma günü bir süpermarketin önünde meydana gelen olayda, 16 ve 17 yaşındaki iki kişi 11 yaşındaki başörtülü Iraklı kıza saldırdı.

Haberde, 17 yaşındaki kadın saldırganın, başörtüsünü zorla çıkardığı kızı saçlarından çekerek yere düşürdüğü belirtildi. Ardından 16 yaşındaki erkek saldırganın, yerdeki kıza ayağıyla vurduğu ifade edilen haberde, bu sırada diğer saldırganın kızın ağızını kapattığı kaydedildi.

Haberde, saldırganların olay yerinden ayrılmadan önce "Burada ne işiniz var, ülkenize dönün." diye bağırdığı aktarıldı.

Olayda 11 yaşındaki kızın yaralandığı, kimlikleri tespit edilen saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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