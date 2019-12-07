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Ünlü yazar 'yü öldürdü

20. 'ın en güçlü Fransız yazarlarından biri olan 'nün ölümüyle ilgili 2011'de ortaya çıkan arşiv bulguları üzerine şık bir detay ortaya çıktı. Fransızlar, ünlü yazarı öldüren 1960'taki trafik kazasında 'nin parmağının olduğu açıklandı.

Ünlü yazarı KGB öldürdü
20. 'ın en güçlü Fransız yazarlarından biri olan 'nün ölümüyle ilgili 2011'de ortaya çıkan arşiv bulguları üzerine şık bir detay ortaya çıktı. Fransızlar, ünlü yazarı öldüren 1960'taki trafik kazasında 'nin parmağının olduğu açıklandı.

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