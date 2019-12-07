20. Yüzyıl'ın en güçlü Fransız yazarlarından biri olan Albert Camus'nün ölümüyle ilgili 2011'de ortaya çıkan arşiv bulguları üzerine şık bir detay ortaya çıktı. Fransızlar, ünlü yazarı öldüren 1960'taki trafik kazasında KGB'nin parmağının olduğu açıklandı.
- Dünya
- 07.12.2019
- Gazete
Ünlü yazar Albert Camus'yü KGB öldürdü
20. Yüzyıl'ın en güçlü Fransız yazarlarından biri olan Albert Camus'nün ölümüyle ilgili 2011'de ortaya çıkan arşiv bulguları üzerine şık bir detay ortaya çıktı. Fransızlar, ünlü yazarı öldüren 1960'taki trafik kazasında KGB'nin parmağının olduğu açıklandı.
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