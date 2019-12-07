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  • 07.12.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 20:47

'dan 'nin üyelik süreci hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Luigi , 'nin üyelik sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Di Maio "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci aslında hiçbir zaman kapanmadı"ifadelerini kullandı.

İtalya'dan AB'ye Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Luigi Yancı Basın Derneği üyelerini Dışişleri Bakanlığında kabulünde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BU ÜYELİK KONUSUNDA..."
Bir Türk gazetecinin "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci"ne ilişkin sorusuna Di Maio, "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci aslında hiçbir zaman kapanmadı. Atışmaları bir kenara bırakırsak, Türkiye'deki bazı siyasi olaylar, Avrupa Birliği'nin bütünün de tereddütlere yol açtı. Bu üyelik mevzusunda Avrupa hep birlikte karar verecek. AB'de de birçok konuda pek çok bölünme oluyor ve böyle olduğunda da içeriden ve dışarıdan eleştiriler gelmeye başlıyor." yanıtını verdi.

"LİBYA KONUSUNDA ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILMALI"
İtalyan bakan, konusunda da Berlin Konferansının önemli olduğunu ancak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Di Maio, Roma'da dün ve bugün yapılan 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu oturumlarına işaret ederek, "Açık bir sinyal geliyor. O da daha fazla zamanımızın kalmadığıdır. Libya'da ateşkes koşullarına ulaşmamızı sağlamayı hızlandırmamız gerekiyor bir an önce." dedi.

Luigi Di Maio, 'in 5G teknolojisini üyesi İtalya üzerinden Avrupa'ya sokmaya çalıştığına yönelik ABD'den baskı görmediklerini ama bir uyarı geldiğini ifade etti.

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