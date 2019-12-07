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  • 07.12.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 10:01

ABD Başkanı Trump, ’na mesaj verdi: 'e para vermeyin

ABD Başkan , 'nın ’e para vermeyi kabul etmesinden bir gün sonra "Dünya Bankası"na Twitter'dan mesaj atarak "Çin’e borç para vermeyi durdurun. Çok parası var." yazdı.

Çin'e borç para vermeyin

, ABD'nin itirazlarına rağmen 'e vermeyi onayladı. ABD Başkanı ise buna yine hesabından tepki gösterdi.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Dünya Bankası, Çin'e Haziran 2025'e kadar yıllık 1 milyar dolar ile 1.5 milyar dolar arasında düşük faizli kredilerde anlaşma sağlanmasından bir gün sonra Trump, sert tepki gösterdi.

"ÇOK PARASI VAR"
Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası neden Çin'e borç para veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin'in çok parası var. Dur" ifadelerini kullandı.

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