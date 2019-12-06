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Paris’te Kara Perşembe!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un emeklilik reformuna karşı çıkan işçi sendikaları süresiz greve gitti. Kara Perşembe olarak anılan dün, ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Birçok nokta ateşe verilirken, olaylarda 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Paris’te Kara Perşembe!
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un emeklilik reformuna karşı çıkan işçi sendikaları süresiz greve gitti. Kara Perşembe olarak anılan dün, ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Birçok nokta ateşe verilirken, olaylarda 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

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