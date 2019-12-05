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  • 05.12.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 13:00

'deki sahalarının peşini bmıyor! Takviye güç gönderdi!

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından bölgeden çekilen , sahalarının peşini bmıyor. ABD su, Suriye'de terör örgütü /'nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına takviye gücü gönderdi.

ABD Suriye'deki petrol sahalarının peşini bırakmıyor!

su, 'nin Haseke ve Deyrizor illerindeki sahalarında bulundurduğu üs ve askeri noktalarına üzerinden askeri ve lojistik takviye göndermeye devam ediyor.

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ta konuşlu ABD unsurları, dün gece Simalka üzerinden Haseke'nin Şeddadi bölgesindeki Cibse petrol sahasına 50 tırdan oluşan bir askeri konvoy gönderdi. Konvoyda 4x4 pikaplar, iş makineleri ve kapalı kasalı tırlar yer aldı.

ABD ordusu önceki gün de el-Velid sınır kapısı üzerinden, personel taşıyıcı 9 ve 50 askerden oluşan takviye gücünü Deyrizor'un Ömer petrol sahasına göndermişti.

Suriye'de petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ABD ordusu, terör örgütü /'nın işgalindeki bu bölgelerde devriyelerini de sürdürüyor.

ABD PETROL SAHALARININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR
ABD güçleri Suriye'de Haseke, ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Amerikalı komutanlar, 15 Ekim'de Deyrizor'da aşiret reisleri ile toplantı yaparak bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.

ABD Başkanı da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı, 26 Ekim'de ABD'nin Rümeylan ve Deyrizor'daki Ömer petrol sahalarına personel taşıyıcıların da yer aldığı en az 45 zırhlı araçtan oluşan takviye güç gönderdiğini duyurmuştu.

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