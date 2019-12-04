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: Zammı dağıtacağız

, benzin fiyatındaki artışın hükümet için yapılmadığını belirtti. "Benzin zammından elde edilecek yaklaşık 300 milyon doların tamamını da toplumun alt gelir grubuna dağıtacağız" diye konuştu.

Zammı dağıtacağız
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzin fiyatındaki artışın hükümet için yapılmadığını belirtti. "Benzin zammından elde edilecek yaklaşık 300 milyon doların tamamını da toplumun alt gelir grubuna dağıtacağız" diye konuştu.

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