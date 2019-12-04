İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzin fiyatındaki artışın hükümet için yapılmadığını belirtti. "Benzin zammından elde edilecek yaklaşık 300 milyon doların tamamını da toplumun alt gelir grubuna dağıtacağız" diye konuştu.
İranCumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzin fiyatındaki artışın hükümet için yapılmadığını belirtti. "Benzinzammından eldeedilecek yaklaşık300 milyondoların tamamınıda toplumun altgelir grubunadağıtacağız" diye konuştu.
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