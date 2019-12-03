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'li eski casus 'nın numarasını ifşa etti! " hediye kartlarını kullandık"

'li eski casus , 'nın numarasını ifşa etti: Haberleşmek için hediye kartlarını kullandık. Üzerlerine 'Beni görmek istersen bir kahve al' diye mesaj yazıyorduk.

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