ABD'li eski casus Amaryllis Fox, CIA'nın numarasını ifşa etti: Haberleşmek için Starbucks hediye kartlarını kullandık. Üzerlerine 'Beni görmek istersen bir kahve al' diye mesaj yazıyorduk. ABD'li eski casus Amaryllis Fox, CIA'nın numarasını ifşa etti: Haberleşmek için Starbucks hediye kartlarını kullandık. Üzerlerine 'Beni görmek istersen bir kahve al' diye mesaj yazıyorduk.
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