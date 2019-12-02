Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Prens Mutaib bin Abdulaziz Al Saud'un hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ajansta yer alan bilgilere göre, cenaze töreninin yarın Kabe'de yapılacağı kaydedildi.

1958-1961 yılları arasında Mekke valisi olarak görev yaptı ve çeşitli başka idari görevlerde bulunan Prens Al Saud, şu anki Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un kardeşiydi.