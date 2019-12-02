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  • 02.12.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 17:49

Son dakika: 'ı sarsan ölüm!

Son dakika haberine göre Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un kardeşi bin 'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Suudi Arabistan'ı sarsan ölüm!

resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, bin 'un hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ajansta yer alan bilgilere göre, cenaze töreninin yarın Kabe'de yapılacağı kaydedildi.

1958-1961 yılları arasında Mekke valisi olarak görev yaptı ve çeşitli başka idari görevlerde bulunan Prens Al Saud, şu anki Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un kardeşiydi.

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