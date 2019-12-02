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  • 02.12.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 10:48

'da emekli aylığı su! "" de katılacak

'da bütün sendikalar, sağlık, postane, itfaiye, elektrik kurumu demiryolu ve toplu taşıma işçileri, havaalanı çalışanları, hükümetin “emekli aylığı reform” planlarını etmek için greve çıkacak. Geçen yıl 17 Kasım’dan beri sokaklara olan de greve katılacaklarını açıkladı.

Fransa'da emekli aylığı protestosu!

'da 5 Aralık'ta postacıdan sağlık personeline, toplu ulaşımdan uçaklara kadar çalışanlar greve gitme kararı aldı. Fransa'da geçen yıl başlayan in eylemleri sonrası yeni bir grev dalgası hayatı durduracak.

HER YERDE GREV
Airport'un haberine göre, bütün sendikalar, sağlık, postane, itfaiye, elektrik kurumu demiryolu ve toplu taşıma işçileri, havaalanı çalışanları, hükümetin "emekli aylığı reform" planlarını etmek için greve çıkacak.

Öte yandan geçen yıl 17 Kasım'dan beri sokaklara olan Sarı Yelekliler de greve katılacaklarını açıkladı.

150 GÖSTERİ YAPILACAK
Büyük grevin başlayacağı perşembe günü ülke genelinde 150 gösterinin yapılacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, gösterilerin amacının ötesine geçmesinin endişesini taşıdıklarını söyledi. Gösteriye katılanların yasaların çizdiği çerçevelerde gösteri yapması çağrısında bulunan Castaner, polislerin de gereken önlemleri alacağını açıkladı.

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