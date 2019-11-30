Londra’yı sarsan terör İngiltere'nin başkenti Londra'da, düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi vurarak öldürdü. Saldırganın üzerinde "patlayıcı süsü verilmiş düzenek" olduğu belirlendi. İktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi Londra'da seçim kampanyalarını askıya aldı.

İ ngiltere'nin başkenti Londra'da, düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi vurarak öldürdü. Saldırganın üzerinde "patlayıcı süsü verilmiş düzenek" olduğu belirlendi. İktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi Londra'da seçim kampanyalarını askıya aldı. TÜM MANŞETLER