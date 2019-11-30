İngiltere'nin başkenti Londra'da, düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi vurarak öldürdü. Saldırganın üzerinde "patlayıcı süsü verilmiş düzenek" olduğu belirlendi. İktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi Londra'da seçim kampanyalarını askıya aldı.
- Dünya
- 30.11.2019
- Gazete
Londra’yı sarsan terör
İngiltere'nin başkenti Londra'da, düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi vurarak öldürdü. Saldırganın üzerinde "patlayıcı süsü verilmiş düzenek" olduğu belirlendi. İktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi Londra'da seçim kampanyalarını askıya aldı.
- Beyaz Saray açıkladı! "Trump ilk kez ziyaret etti"
- NATO'da gündem Türkiye! En büyük korkuları ortaya çıktı
- Çocukluğunu sattılar! Tam 4 milyon euro
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.