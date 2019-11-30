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Londra’yı sarsan terör

İngiltere'nin başkenti Londra'da, düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi vurarak öldürdü. Saldırganın üzerinde "patlayıcı süsü verilmiş düzenek" olduğu belirlendi. İktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi Londra'da seçim kampanyalarını askıya aldı.

Londra’yı sarsan terör
İngiltere'nin başkenti Londra'da, düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi vurarak öldürdü. Saldırganın üzerinde "patlayıcı süsü verilmiş düzenek" olduğu belirlendi. İktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi Londra'da seçim kampanyalarını askıya aldı.

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