Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 30.11.2019 19:51
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 19:51

'dan 'ya Kırım açıklaması: Tekrar bakacağız

Ünlü teknoloji firması ’dan ’ya, Kırım konusuna ilişkin bir açıklama yapıldı. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'ı 'nın talebiyle uygulamalarında Rusya toprağı olarak göstermeye başlamıştı.

Apple'dan flaş Kırım açıklaması
'ın haritalar uygulamasında Kırım'ın 'nın bir parçası olarak gösterilmesine geçtiğimiz günlerde 'nın Büyükelçiliğince tepki gösterilmişti ve yazılı bir duyuru yapılarak Apple'ın bu hatayı düzeltmesi talep edilmişti. Apple'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Apple Genel Sekreteri Trudy Muller tarafından basına yapılan açıklamada, "Bu tarz durumlarda uluslararası kanunlara ve ABD kanunlarına bakıyoruz. Haritalar uygulamasında da karar alırken diğer ülkelerin yerel yönetim kanunlarını göz önünde bulunduruyoruz. Eğer kanunlar gereği değişiklik gerekiyorsa bu konuya tekrar bakıp değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

2014 yılında Rusya ile Ukrayna arasında çıkan siyasi kriz sonucu Ukrayna'ya bağlı olan Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde 23 ülkeden 135 gözlemcinin katıldığı bir düzenlenmiş ve referandumdan "Rusya Federasyonu'na bağlanmak istiyoruz" sonucu çıkmıştı.

Rusya Federasyonu'nun referandumla Kırım'ı geri almasından sonra birçok kez Ukrayna, Rusya ve Apple üçlüsü arasında harita krizi yaşandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriApple'dan Ukrayna'ya Kırım açıklaması: Tekrar bakacağız
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri