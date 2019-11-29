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  • 29.11.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 18:24

Son dakika: 'de saldırı alarmı! Köprüsü’nde silah sesleri

Son dakika haberine göre 'nin başkenti 'da sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre, Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu.

Metropolitan Polis Teşkilatı yaptığı açıklamada, söz konusu olaya müdahale için ekiplerin yönlendirildiği, gelişmelerle ilgili detaylı bilgilerin paylaşılacağı duyuruldu.

Köprü trafiğe kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

İngiliz basının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu silah seslerinin ardından, sosyal medyada da köprüden birçok kare paylaşıldı.

Paylaşılan karelerde çok sayıda polis arabası dikkat çekerken, bir kamyonun etrafının sarıldığı görülüyor.

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