Gece saatlerinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket atıldı. Saldırılarda bazı evlerde hasar oluşurken, 3 sivil de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, havan ve roketli saldırıların yapıldığı bölge ise TSK birlikleri tarafından ateş altına alındı.
Son dakika: Azez'e havan ve roketli saldırı: 3 yaralı
Son dakika... Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden gece geç saatlerde havan ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.
Gece saatlerinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket atıldı. Saldırılarda bazı evlerde hasar oluşurken, 3 sivil de yaralandı.
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