Gece saatlerinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket atıldı. Saldırılarda bazı evlerde hasar oluşurken, 3 sivil de yaralandı.







Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, havan ve roketli saldırıların yapıldığı bölge ise TSK birlikleri tarafından ateş altına alındı.