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  • 28.11.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 09:12

Son dakika: 'e havan ve : 3 yaralı

Son dakika... 'in karşısında bulunan 'nin kentine bağlı ilçesine terör örgütü / kontrolündeki bölgesinden gece geç saatlerde havan ve düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Azez'e havan ve roketli saldırı

Gece saatlerinde terör örgütü / kontrolündeki bölgesinden ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket atıldı. Saldırılarda bazı evlerde hasar oluşurken, 3 sivil de yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, havan ve ların yapıldığı bölge ise TSK birlikleri tarafından ateş altına alındı.

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