Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun yanında 16 yıl elektrikçi olarak çalışan Pierre Le Guennec, ilginç bir hırsızlığa imza attı. Sanatçının toplam 271 eserini çalıp 40 yıl evinin garajında sakladı. 2010 yılında yakalandı. Hakkında dava açıldı. Savunmasında "Sanatçının eserleri kendisine hediye ettiğini" anlattı. Ancak Fransız Mahkemesi 80 yaşındaki Le Guennec ve eşi Danielle'yi 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
GARAJDAKİ SERVET
Çiftin garajından çıkan eserler arasında Picasso'nun dokuz nadir Kubist kolajının yanı sıra Mavi Dönemi'ne ait bir çalışma da bulunuyor.
GARAJDAKİ SERVET
Çiftin garajından çıkan eserler arasında Picasso'nun dokuz nadir Kubist kolajının yanı sıra Mavi Dönemi'ne ait bir çalışma da bulunuyor.
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