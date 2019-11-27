Geçmiş olsun Arnavutluk Arnavutluk dün 6.4 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Depremde çöken bir otelde kalan 20 Türk yaralı olarak kurtarıldı. Bilanço ise ağır: 19 ölü, 600 yaralı...

Arnavutluk dün 6.4 ile sallandı. Depremde çöken bir otelde kalan 20 Türk yaralı olarak kurtarıldı. Bilanço ise ağır: 19 ölü, 600 yaralı... TÜM MANŞETLER