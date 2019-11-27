Arnavutluk dün 6.4 ile sallandı. Depremde çöken bir otelde kalan 20 Türk yaralı olarak kurtarıldı. Bilanço ise ağır: 19 ölü, 600 yaralı...
- Dünya
- 27.11.2019
- Gazete
Geçmiş olsun Arnavutluk
Arnavutluk dün 6.4 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Depremde çöken bir otelde kalan 20 Türk yaralı olarak kurtarıldı. Bilanço ise ağır: 19 ölü, 600 yaralı...
- ABD'de izinsiz uçak alarmı! Beyaz Saray kapatıldı
- Trump için kritik süreç başlıyor!
- Arnavutluk'ta peşpeşe deprem! Çok sayıda kişi enkaz altında!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.