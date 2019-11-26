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  • 26.11.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 09:53

'dan flaş açıklaması: İkinci parti anlaşması 2020'de

yönetimi, Washington-Ankara hattında gerilime neden olan 'lerle ilgili ile ikinci bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Rusya'nın silah şirketi Rosoboronexport, ikinci satış anlaşmasının 2020'nin ilk yarısında imzalanmasını bekliyor.

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: 2020 yılında...

devlet silah şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheev, ile hava savunma sistemlerinin satışına yönelik ikinci bir anlaşma yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

RIA Novosti ajansının aktardığına göre Mikheev yaptığı açıklamada, "Yeni S-400'ler için anlaşmayı 2020'nin ilk yarısında imzalamayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

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