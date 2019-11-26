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  • 26.11.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 14:57

’da ilginç ! Traktörler ’in kapısına dayandı

'nın başkenti 'de binlerce çiftçi, traktörleriyle başkent Berlin’e gelerek, Başbakan liderliğindeki koalisyon hükümetinin politikalarını etti. Protestolarda, binlerce traktörün başkent merkezine girmesi nedeniyle trafik de felç oldu.

Almanya’da ilginç protesto! Merkel’in kapısına dayandılar

'da çiftçiler Başbakan liderliğindeki koalisyon hükümetinin politikalarını etti.

'e traktörleriyle gelen binlerce çiftçi 'te bugün görüşülecek tarım bütçesini, hükümetin çevreyi korumak için aldığı sert tedbirleri, yer altı sularının etkilenmemesi için gübre kullanımına sınırlama getirmesini protesto etti.

Şehrin tarihi Brandenburg Kapısı ve yakınında bulunan Federal Meclis çevresine traktörlerle gelen çiftçilerin traktörlerine, ''Çiftçi olmazsa gıda olmaz, çiftçi olmazsa gelecek olmaz'' yazılı pankartlar astı.

'GELECEĞİMİZ TEHLİKEDE'
Eyleme katılan bir çiftçi, kamuoyunda kötü çevre ve kötü etin sorumlusu olarak kendilerinin gösterildiğini belirterek, bunun doğru olmadığını ifade etti.

Almanya'da tarımın geleceğinin tehlikede olduğunu dile getiren eylemci, "Geleceğimiz tehlikede. Bizim çocuklarımızın geleceği garanti altında değil. Buna karşı önlemler alınmalı." dedi.

Bu arada, binlerce traktörün başkent merkezine girmesi nedeniyle trafik de felç oldu.

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