Almanya'nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa'nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi soyuldu. Müzeden yaklaşık 1 milyar euro değerinde tarihi eser çalındığı belirtildi. Avrupa'nın en önemli hazinelerinin sergilendiği müzeye giren hırsızlar yakalanamadı. Olay, dün sabaha karşı 05.00'te gerçekleşti. Elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren iki hırsız, müzenin küçük penceresinden içeriye girdi. Bu sırada müzenin güvenlik personeli kameradan eylemi görüp, polise haber verdi. Hırsızlar direkt tarihi takı setlerinin ve elmasların bulunduğu vitrini hedef alarak, buradan kraliçenin incileri de dahil olmak üzere tahmini olarak 90 parça mücevher alıp müzeden ayrıldı. Yetkililer geldiğinde hırsızlar kaçmıştı. Bölgedeki çeşitli yollar kapatılsa da hırsızlar yakalanamadı. Saksonya Eyalet Polisi, olayın inceleme altında olduğunu ve hırsızları yakalayacaklarını bildirdi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, çalınan eserleri yakından incelemişti.
'DEĞERLERİMİZ GİTTİ'
Müzedeki eserlerin 1694-1733 yılları arasında Saksonya Elektörlüğü yapan 'Güçlü August' döneminde toplandığı belirtildi. Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de "Sadece devlete ait eserler çalınmadı, burada çalınan Saksonya'nın değerleri oldu. Grünes Gewölbe ve söz konusu eserler olmadan tarihimiz iyi anlaşılamaz" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, çalınan eserleri yakından incelemişti.
'DEĞERLERİMİZ GİTTİ'
Müzedeki eserlerin 1694-1733 yılları arasında Saksonya Elektörlüğü yapan 'Güçlü August' döneminde toplandığı belirtildi. Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de "Sadece devlete ait eserler çalınmadı, burada çalınan Saksonya'nın değerleri oldu. Grünes Gewölbe ve söz konusu eserler olmadan tarihimiz iyi anlaşılamaz" dedi.
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