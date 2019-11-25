Bugünkü
Takvim

şarkıcı ve oyuncu 'nın hayranları yasta

şarkıcı ve oyuncu evinde ölü bulundu. K-pop grubu Kara'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki Goo Hara'nın ölümü hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz Mayıs ayında girişiminde bulunan genç yıldız, bu olayın ardından hayranlarından özür dilemişti.

Hayranları yasta
Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara evinde ölü bulundu. K-pop grubu Kara'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki 'nın ölümü hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz Mayıs ayında girişiminde bulunan genç yıldız, bu olayın ardından hayranlarından özür dilemişti. Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları, Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı. Goo Hara'nın yakın arkadaşı Sulli de Ekim ayında evinde ölü bulunmuştu. Choi Jin-ri ya da sahne adıyla Sulli, kız grubu f(x)'in eski üyesiydi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriGüney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara'nın hayranları yasta
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri