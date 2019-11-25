Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara evinde ölü bulundu. K-pop grubu Kara'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki Goo Hara'nın ölümü hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz Mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç yıldız, bu olayın ardından hayranlarından özür dilemişti. Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları, Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı. Goo Hara'nın yakın arkadaşı Sulli de Ekim ayında evinde ölü bulunmuştu. Choi Jin-ri ya da sahne adıyla Sulli, kız grubu f(x)'in eski üyesiydi.
- Dünya
- 25.11.2019
- Gazete
Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara'nın hayranları yasta
Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara evinde ölü bulundu. K-pop grubu Kara'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki Goo Hara'nın ölümü hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz Mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç yıldız, bu olayın ardından hayranlarından özür dilemişti.
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