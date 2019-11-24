İtalya'nın Parma kentinde Senegalli 22 yaşındaki işsiz bir adam Modou Gaye, yolda bulduğu 25 bin Euro (yaklaşık 160 bin lira) değerindeki Rolex saati Mantovalı işadamına teslim etti. İddiaya göre iş adamı, genç adama para teklif etti. Ancak Gaye, "Bana iş verirseniz daha mutlu olurum. Gece gündüz çalışırım" deyince, işadamı bu isteği kırmadı.
- Dünya
- 24.11.2019
- Gazete
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