Bugünkü
Takvim

22 yaşındaki genç bin luk saati teslim etti, iş sahibi oldu

'nın Parma kentinde Senegalli 22 yaşındaki işsiz bir adam , bin (yaklaşık 160 bin lira) değerindeki Rolex saati Mantovalı işadamına teslim etti. göre iş adamı, genç adama para teklif etti. Ancak Gaye, "Bana iş verirseniz daha mutlu olurum. gündüz çalışırım" deyince, işadamı bu isteği kırmadı.

İyilik 'Gaye'si
İtalya'nın Parma kentinde Senegalli 22 yaşındaki işsiz bir adam , bin (yaklaşık 160 bin lira) değerindeki Rolex saati Mantovalı işadamına teslim etti. göre iş adamı, genç adama para teklif etti. Ancak Gaye, "Bana iş verirseniz daha mutlu olurum. Gece gündüz çalışırım" deyince, işadamı bu isteği kırmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleri22 yaşındaki genç yolda bulduğu 25 bin euroluk saati teslim etti, iş sahibi oldu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri