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’nın CEO’su , 'maskara oldu'! Cybertruck için kurşun geçirmez dedi, camları patladı...

’nın CEO’su ’ın, tanıtımını yaptığı ve ‘kurşun geçirmez’ dediği Cybertruck adlı yeni aracın camları patladı. Bu olay sonrası Musk için, “Maskara oldu” yorumları yapıldı.

'Musk'ara oldu!

Tesla'nın son dönemdeki tüm projeleri bir bir skandala dönüşüyor. Bunlara son örnek "Geleceğe Dönüş" filminde zaman yolculuğu yapılan DeLorean marka arabaya benzetilen köşeli hatlara sahip çelik gövdeli araç Cybertruck oldu. Sahnede, 'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen arabanın ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için ön sol cama yakın mesafeden bir metal top fırlattı. Cam kırıldı. Bu sırada Holzhausen'in yanında bulunan Musk'ın küfrettiği duyuldu.



Yaklaşık 40 bin dolara fiyatla satışa çıkarılacağı açıklanan elektrikli aracın kurşun geçirmediği, araca balyozla bile hasar verilemeyeceği söylenmişti. Cybertruck'ın en ucuz modeli, bir şarjla 402 kilometre gidebiliyor. 69 bin 900 dolarlık modelin menzili ise 804 kilometre. 6 kişilik araç 1587 kilogram yük taşıyabiliyor.



Musk, "Top içeriye girmedi. Bu olumlu tarafı. Biz denerken cama İngiliz anahtarı attık, mutfak evyesi attık kırılmadı. Şimdi neden kırıldı bilmiyorum" dedi.

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