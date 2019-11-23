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-Mısır ortak yapımı: Kirli oyun

İstanbul’da yazar ’yı infaz ettiren Suud Prens Selman, Osmanlı düşmanlığı için dizi sipariş etti. adlı dizi için Selman, kişisel servetinden 40 milyon dolar verdi.

Kirli oyun
S. Arabistan Prensi Selman düşmanlığı abarttı. TV'de Türk dizilerini yasakladı. Şimdi de Osmanlı'yı karalamaya kalktı.
40 milyon dolara dizisini yaptırdı. Kirli oyunun senaryosunu ise Sisi'nin başdanışmanı yazdı.


KATİLİN PLANI
SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Selman, Türk düşmanlığında sınır tanımıyor. İstanbul'daki Arabistan konsolosluğunda Washington Post yazarı 'yı öldürten Selman, şimdi de Osmanlı düşmanlığı için dizi çektiriyor.

YÜZDE 60'ının 'a ait olduğu MBC'de geçen yıl, Arap dünyasında büyük popülariteye sahip Türk dizilerini yayınlamaya son veren Selman, "Ateş Krallıkları" adlı dizi için cebinden 40 milyon dolar verdi.

Dizinin senaristliğini yapan darbeci Sisi'nin danışmanlarından Muhammed Süleyman, "Tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıkları" yalanını da rahatça söyledi. Ancak hem Suudlar hem de BAE'de birçok kişi diziye tepki gösterdi.



Dizinin senaryosu tamamen iftiralara dayanıyor.



düşmanı Selman'a büyük tepki var.




Cemal Kaşıkçı

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