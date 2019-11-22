Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ehliyet müjdesi

G-20 Japonya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde Japonya'nın Nagoya kentinde gerçekleştirilen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuştu.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kimlik ve pasaport işlemlerini elçilik ve konsolosluklardan alabildiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, ehliyet işlemleri için, "Önümüzdeki 1 hafta içinde İçişleri Bakanlığı ile anlaşmayı imzalayacağız en geç 1 ay içinde ehliyetleri de yurt dışındaki misyonlardan alabileceksiniz." açıklamasında bulundu.