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  • 20.11.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 17:50

Başbakanı Barzani: 'nin 'daki hedefi

Son dakika haberine göre Kürt Bölgesel Yönetimi () Başbakanı Mesrur Barzani, 'nin ilçesindeki hedefinin terör örgütü olduğunu söyledi.

Barzani'den Türkiye açıklaması!

Barzani, 'ın Duhok kentindeki Amerikan Üniversitesinde düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik Konferansı"nda yaptığı konuşmada, terör örgütü ve hakkında açıklamalarda bulundu.

'nin 'un ilçesindeki PKK hedeflerine yönelik hava operasyonuna ilişkin bir soruya Barzani, "Türkiye'nin bölgeyi bombalamasını istemeyenlerin, Türkiye'ye de herhangi bir gerekçe vermemesi gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin Musul'un Sincar ilçesindeki hedefinin PKK olduğunu vurgulayan Barzani, "Bu insanlar (PKK) neden Sincar'da? En sonunda bunun bedelini ödeyen de Sincar halkı oluyor. Çünkü Sincar'ın dışından gelip orada olmaması gereken bazı unsurların varlığı nedeniyle bunlar yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgede ciddi tehditler oluşturmaya devam ettiğinin altını çizen Barzani, "DEAŞ bozguna uğratılmadı. DEAŞ toprak kaybetti ancak ideolojisi henüz ortadan kaldırılmadı." dedi.

Askeri mücadeleden daha fazlasının yapılması gerektiğini belirten Barzani, DEAŞ'ın Irak ve 'de binlerce destekçisi ve sempatizanı bulunduğunu anlattı.

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