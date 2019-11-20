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  • 20.11.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 16:05

'u ayağa kaldıran sapık öğretmen! Öğrencilerinin etek altı görüntülerini...

 ülkesi 'da kız öğrencilerini yanına çağırıp, eteklerinin altına doğru tuttuğu telefonla etek altı görüntülerini çeken öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. 2018 ile 2019 yıllarında, Bakanlığı, suçlamaları nedeniyle toplam dokuz öğretmeni açığa almıştı.

Ekvador'u ayağa kaldıran sapık öğretmen!

ülkesi 'da bir öğretmenin, öğrencilerinin etek altı görüntülerini çekerken yakalanması, ülkede bomba etkisi yarattı. Kız öğrencilerini yanına çağırıp onlara soru sorarken bir yandan da eteklerinin altına doğru tuttuğu telefonla görüntü alan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

OKULDAN ATILDI
Los Rios eyaletine bağlı Quevedo kentinde gerçekleşen olay sonrasında, bir açıklama yaparak, ismi açıklanmayan öğretmen hakkında suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını doğruladı ve adamın, okuldan atıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜLER YOUTUBE'TA YAYINLANDI
Skandal olay, öğrencilerden birinin durumu fark ederek öğretmeni videoya çekmesiyle ortaya çıktı. Yerel La Republica gazetesindeki habere göre, YouTube'da yayınlanan video binlerce kez paylaşıldı. Okul yetkilileri ve Eğitim Bakanlığı, görevlendirdikleri öğretmenleri daha dikkatli seçmeleri konusunda eleştirildi.

2018 ile 2019 yıllarında, Bakanlığı, cinsel taciz suçlamaları nedeniyle toplam dokuz öğretmeni açığa almıştı.

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