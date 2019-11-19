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  • 19.11.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 11:56

'daki gelişmeleri canlı haritadan takip ediyor

'da e yapılan yüzde 300 oranında mın ardından ortalık karıştı. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı ise ABD'nin açıkça destek verdiği eylemleri canlı haritadan anbean takip ediyor.

CIA İran'daki gelişmeleri canlı haritadan takip ediyor

'da fiyatlarına yüzde 300 yapıldı. Zam kararı, halkı sokaklara döndü. Kısa süre içerisinde lar yerini çatışmalara bıraktı.

Sokakları savaş alanına çeviren İranlılar, devlet kurumlarını da hedef almaya başladı. Merkez Bankası dahil birçok devlet kurumuna molotoflu saldırılar başladı, yangınlar çıktı.

DESTEĞİNİ GİZLEMEDİ
Amerika ise İran'daki olayların büyümesinden memnun. , açık bir şekilde protestocuların yanında olduğunu açıkladı, desteğini gizlemedi.

ANLIK EYLEM HARİTASI
ülkedeki olaylara ilişkin canlı bir harita düzenledi.

Haritada pembe işaretlenen noktalarda, protestolar devam ediyor. Turuncu noktalarda ise devlet kurumları ateş verildi.

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