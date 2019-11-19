CIA İran'daki gelişmeleri canlı haritadan takip ediyor

İran'da benzin fiyatlarına yüzde 300 zam yapıldı. Zam kararı, halkı sokaklara döndü. Kısa süre içerisinde protestolar yerini çatışmalara bıraktı.

Sokakları savaş alanına çeviren İranlılar, devlet kurumlarını da hedef almaya başladı. Merkez Bankası dahil birçok devlet kurumuna molotoflu saldırılar başladı, yangınlar çıktı.





DESTEĞİNİ GİZLEMEDİ

Amerika ise İran'daki olayların büyümesinden memnun. Beyaz Saray, açık bir şekilde protestocuların yanında olduğunu açıkladı, desteğini gizlemedi.





ANLIK EYLEM HARİTASI

CIA ülkedeki olaylara ilişkin canlı bir harita düzenledi.





Haritada pembe işaretlenen noktalarda, protestolar devam ediyor. Turuncu noktalarda ise devlet kurumları ateş verildi.