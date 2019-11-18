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Gürcistan karıştı

İran'ın ardından Gürcistan'da da büyük olaylar çıktı. Tiflis'te binlerce kişi, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen hükümeti protesto etmek için parlamento binasını kuşattı.

Gürcistan karıştı
İran'ın ardından Gürcistan'da da büyük olaylar çıktı. Tiflis'te binlerce kişi, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen hükümeti protesto etmek için parlamento binasını kuşattı.

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