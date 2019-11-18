Gürcistan karıştı İran'ın ardından Gürcistan'da da büyük olaylar çıktı. Tiflis'te binlerce kişi, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen hükümeti protesto etmek için parlamento binasını kuşattı.

İ ran'ın ardından Gürcistan'da da büyük olaylar çıktı. Tiflis'te binlerce kişi, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen hükümeti protesto etmek için parlamento binasını kuşattı. TÜM MANŞETLER