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  • 19.11.2019 06:37
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 06:37

'de maden sı! 15 ölü

'de bulunan bir kömür madeninde meydana gelen da 9 kişi yaralandı, 15 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Çin'de maden patlaması! 15 ölü

'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen da 15 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Şanşi eyaletinin Pingyao ilçesindeki bir kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında 35 kişinin çalıştığı madende 15 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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