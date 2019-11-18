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Akçakale’den acı haber

YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne düzenlediği roketli saldırıda yaralanan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Akçakale’den acı haber
YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne düzenlediği roketli saldırıda yaralanan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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