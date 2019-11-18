YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne düzenlediği roketli saldırıda yaralanan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
- Dünya
- 18.11.2019
- Gazete
Akçakale’den acı haber
YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne düzenlediği roketli saldırıda yaralanan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
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