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  • 16.11.2019 13:25
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 13:49

: 'nin kuzeyindeki ilçesinde bombalı saldırısı

haberi... 'nin kuzeyindeki ilçesinde meydana gelen bombalı saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.

'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al kentinde patlama meydana geldi. Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

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