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  • 15.11.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 21:59

Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye ten" suçlu bulundu

Başkanı 'ın kampanya döneminde danışmanlığını yapan ve soruşturmasında ismi geçen , aralarında "Kongre'ye " ve "adaleti engellemek" gibi 7 maddeden suçlu bulundu.

Trump'a mahkemeden kötü haber

Başkanı 'ın kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve soruşturmasında ismi geçen , aralarında "Kongre'ye " ve "adaleti engellemek" gibi maddelerden suçlu bulundu.

Washington Mahkemesinde jüri, ABD'deki Rusya soruşturması kapsamında ocak ayında gözaltına alınan ve daha sonra kefaletle serbest bırakılan Stone hakkındaki kararını açıkladı.

Jüri, Stone'u aralarında "Kongre'ye yalan söylemek", "adaleti engellemek" ve "tanıkların gözünü korkutmak" gibi 7 maddeden suçlu buldu.

TRUMP'TAN TEPKİ
Trump ise karar hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şimdi Roger Stone'u yalan söylemekten suçlu buluyorlar ve yıllarca hapse tıkmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in de yalan söylediğine işaret eden Trump, bu isimlere ne olacağını sordu.

Trump, "Ülkemiz tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir çifte standart." değerlendirmesinde bulundu.

STONE'A YÖNELİK SUÇLAMALAR
Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında ocak ayında gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

Savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü.

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