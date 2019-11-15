Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 15.11.2019 15:28
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 15:32

Cinsel hayatlarına "renk katmak" istiyorlardı! Swinger partisini polis bastı

Cinsel hayatlarına sözde "renk katmak" isteyen bir çift, "Günahkarlar ve Azizler" adında bir "swinger" partisine katıldı. Ancak bir ihbar sonrası gece kulübüne polis ekipleri tarafından baskın yapılınca kabus başladı. 35 yaşında olan Ewins'in elindeki silahı gören polis memuru, "" amaçlı kullanılan silahın oyuncak olduğunu anlamayarak gerçek tabanca olduğunu düşündü. İşte bir çiftin sapkın cinsel fanteziler peşine düşmesiyle başlayan kabus gibi olay.



Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Zita Sukys ve Dale Ewins, ilişkilerine renk katmak amacıyla, "Günahkarlar ve Azizler" adında bir swinger partisine katılmaya karar verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriCinsel hayatlarına "renk katmak" istiyorlardı! Swinger partisini polis bastı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri