Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Zita Sukys ve Dale Ewins, ilişkilerine renk katmak amacıyla, "Günahkarlar ve Azizler" adında bir swinger partisine katılmaya karar verdi.
Cinsel hayatlarına "renk katmak" istiyorlardı! Swinger partisini polis bastı
Cinsel hayatlarına sözde "renk katmak" isteyen bir çift, "Günahkarlar ve Azizler" adında bir "swinger" partisine katıldı. Ancak bir ihbar sonrası gece kulübüne polis ekipleri tarafından baskın yapılınca kabus başladı. 35 yaşında olan Ewins'in elindeki silahı gören polis memuru, "cinsel fantezi" amaçlı kullanılan silahın oyuncak olduğunu anlamayarak gerçek tabanca olduğunu düşündü. İşte bir çiftin sapkın cinsel fanteziler peşine düşmesiyle başlayan kabus gibi olay.
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