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  • 13.11.2019 05:29
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 05:29

Bolivya'da geçici devlet başkanı belli oldu

Bolivya'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı 'in istifa etmesinin ardından, ülkeyi 90 gün içinde götürecek geçici devlet başkanı belli oldu.

Bolivya'da geçici devlet başkanı belli oldu

Bolivya 'nde () düzenlenen oturumda, oy çokluğunun sağlanamamasına rağmen, Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez devlet başkanlığı görevini üstlendiğini açıkladı.

Başkent 'da Morales destekçileri sokak eylemlerini sürdürürken, ALP'de düzenlenen oturumda Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi mensupları katılmadığı için oy çokluğu çıkmadı.

Anez, ülke yasalarının, devlet başkanı, yardımcısı ve senato başkanının bulunmaması durumunda kendisinin geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesine izin verdiğini belirtti.

Ülkede barışın sağlanması için elinden geleni yapacağına dikkati çeken Anez, en kısa sürede genel lere gidileceğini bildirdi.

Anez'in, 90 gün içinde yeni devlet başkanını seçmek üzere ülkeyi götürmesi bekleniyor.

Bu arada, Anez'in devlet elinde büyük bir İncil ile girmesi ve etrafındakilerin "Devlet Başkanlığı Sarayına İncil geri döndü" sloganı atması dikkati çekti.

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