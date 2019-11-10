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  • 10.11.2019 20:15
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 20:19

Korkunç olay! Trafo patladı ortalık savaş alanına döndü

'da bir elektrik işçisinin güvenlik önlemlerini tam olarak almadan tamir etmeye çalıştığı trafo patladı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, işçisinin yaşanan da ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

'da güvenlik önlemleri alınmadan elektrik trafosunda çalışan işçi bir anda yaşanan yla alevlerin arasında kaldı.
Rusya'da bir sokak trafosunda meydana gelen arıza nedeniyle bir işçi arızanın giderilmesi için trafonun bulunduğu noktaya gitti. İşçi, kaskını ve eldivenlerini takarak çalışmaya başlasa da oldukça eski olan trafoyu hiçbir önlem almadan tamir etmeye çalıştı. Çalışmayı görenler işçiye elektriği kesilip çalışmasını tavsiye etti. İşçi ise uyarılara aldırış etmeyerek trafoda çalışmaya devam etti. Sigorta kapaklarının dahi arızalı olduğu trafoda çalışan işçi çalıştığı anda büyük bir patlama meydana geldi.
Yaşanan patlamayla işçiler alevlerin arasında kalırken trafonun bulunduğu noktada bulunanlar ise büyük bir korkuyla olay yerinden kaçtı. Elektrik işçisinin yaşanan patlamada ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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